В Херсонской области мобилизованные из РФ убили командира, который мешал им сдаться в плен ВСУ — СМИ

13 октября, 10:37
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Российские мобилизованные убили командира, который мешал им сдаться в плен (Фото:Генштаб)

Российские мобилизованные убили командира, который мешал им сдаться в плен (Фото:Генштаб)

В Херсонской области российские мобилизованные убили командира, который мешал им сдаться в плен ВСУ, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Собеседники телеканала рассказали, что «чмобики» решили сдаться в плен из-за фактического принуждения и неадекватного отношения со стороны командования.

Перед тем, как связаться с украинской стороной, россияне тщетно пытались договориться со своим руководством об уходе на вторую линию фронта, прохождении хотя бы краткого курса молодого бойца и получении минимально нужного снаряжения. Однако их просьбы были проигнорированы.

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Почти все мобилизованные из сдавшейся группы не имели патронов. Их просто перебросили на фронт, пообещав предоставить боекомплект в ближайшее время.

При этом офицеры без каких-либо намеков объяснили «чмобикам», что назад им дорога закрыта. За любой шаг с позиций в направлении российского тыла их будут расстреливать на месте заградотряды.

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Предварительные договоренности с бойцами ВСУ о сдаче в плен оккупанты проводили без участия своего непосредственного командира. Он был также из мобилизованных, но очень боялся наказания со стороны российских спецслужб после плена. Один из офицером нижнего звена начал сопротивляться и пытался поднять шум, но был убит другими мобилизованными.

«Группа мобилизованных по предварительной договоренности вышла в указанный нашими бойцами квадрат. Техники у них не было, поэтому сдали нам только оружие. Получили медицинскую помощь, потому что все были больны. Накормлены, довольны. После допросов отправятся в лагерь. Будут жить в безопасности», — рассказали в украинских спецслужбах.

https://www.youtube.com/watch?v=5_8jzZclJNE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Плен Херсонская область Война России против Украины

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