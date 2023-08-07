Следующие мирные переговоры по Украине могут пройти в рамках G20 7 августа, 04:10 Саммит Большой двадцатки состоится в Индии (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Следующий раунд переговоров по войне России против Украины могут состояться в рамках саммита Большой двадцатки в Индии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Французский дипломат на условиях анонимности отметил, что ни одна из стран «Глобального Юга», которая участвовала во встрече в Саудовской Аравии, не хочет, чтобы на следующих переговорах присутствовала РФ.

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В то же время, глава делегации Бразилии Селсу Аморим заявил, что мирный процесс должен включать агрессора «в той или иной форме».

Саммит Формулы мира в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимают высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. На саммите присутствуют в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.