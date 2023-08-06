«Это не просто война в Европе». На саммите в Саудовской Аравии мировые лидеры достигли консенсуса по формуле мира в Украине — WSJ 6 августа, 21:24 В Саудовской Аравии проходил саммит по украинской формуле мира (Фото:REUTERS / Huseyin Aldemir)

Участники саммита в Саудовской Аравии по итогам переговоров достигли согласия относительно справедливых условий для прекращения войны России против Украины, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что после завершения саммита в Джидде дипломаты заявили, что центральные принципы международного права, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, должны быть главными в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией.

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По данным издания, была достигнута договоренность о проведении детальной работы над глобальными последствиями войны, а большинство стран, включая Китай, были готовы встретиться снова в ближайшие недели. По словам анонимных собеседников, следующая встреча также должна пройти без России.

Переговоры в Саудовской Аравии стали следующим шагом после саммита политических советников в Копенгагене в июне.



Самая большая разница между встречами в Копенгагене и Джидде заключалась в посещаемости. Поскольку более чем вдвое больше стран присутствовали на саммите в Джидде 5 августа, чем на саммите в Копенгагене, пишет WSJ.



Ещё одним отличием является присутствие Китая на данных переговорах. Западные дипломаты заявили, что Пекин сыграл конструктивную роль в переговорах. Дипломаты считают, что Китай имеет решающее значение для содействия переговорам между сторонами, поскольку является важнейшим внешним союзником России.



Издание отметило, что во время переговоров Китай представил свой мирный план из 12 пунктов. А европейские дипломаты предупредили, что безусловное прекращение огня может просто создать замороженный конфликт и позволить России консолидировать свой контроль над украинской территорией.



Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд встретились с главой китайской делегации Ли Хуи.



Дипломаты также заявили, что некоторые разногласия, которые возникли в Копенгагене уменьшились. Во время переговоров в Копенгагене Украина стояла на том, чтобы мировые лидеры, приняли именно украинскую формулу мира.



Анонимный высокопоставленный европейский чиновник сказал, что в Джидде Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него. Также не было дискуссий из-за требования Украины полностью вывести российские войска со своей территории.



Хотя дата третьей встречи не определена, было достигнуто согласие относительно двустороннего процесса продвижения мирных переговоров вперед. Далее Украина продолжит обсуждение условий мира с иностранными послами в Киеве.



В то же время издание отметило, что Саудовская Аравия хочет предложить набор рабочих групп для конкретных вопросов, затронутых в украинском мирном плане, часть из которых касаются глобального влияния войны.



«Консенсус заключается в том, что это не европейская война, но она влияет на продовольственную, энергетическую и экономическую стабильность во всем мире, и что для достижения окончательного результата урегулирования понадобятся все участники», — сказал анонимный дипломат одной из незападных стран.

Саммит Формулы мира в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимают высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. На саммите присутствуют в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.