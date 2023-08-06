«Осторожный позитив». Китай принимал активное участие на саммите в Саудовской Аравии — немецкие СМИ 6 августа, 21:58 Флаг Китая (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

Саммит в Саудовской Аравии, который проходил в Джидде, завершился без итоговой декларации, однако с «осторожными позитивными сигналами» и активным участием со стороны Китая, пишет немецкий Spiegel.

По данным издания, европейские дипломатические круги отметили о достижениях по ключевым пунктам формулы мира в Украине, таких как территориальная целостность и суверенитет. В частности, отмечалось активное участие Китая, который выражал «положительные» взгляды на возможную дальнейшую встречу.

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В то же время глава бразильской делегации Селсо Аморим призвал к «настоящим переговорам с привлечением всех сторон», включая Россию.



«Даже если Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны каким-то образом привлечь Москву к этому процессу», — подчеркнул представитель Бразилии.



Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала в комментарии изданию Bild, что «каждый миллиметр прогресса к справедливому и честному миру приносит кусочек надежды для народа Украины».



По ее словам, цель встречи в Джидде заключается в том, что «эта жестокая российская агрессивная война также влияет на людей в Африке, Азии и Южной Америке, она имеет последствия далеко за пределами Европы: от будущего международного порядка к вопросам энергетической безопасности, к росту цен на зерно и глобальных поставок продовольствия, которое Россия так безжалостно ухудшила».



Министр иностранных дел Германии обратилась ко всем странам мира и попросила их приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить возвращение захватнических войн как нормы в 21 веке.



Она отметила, что несмотря на разницу во взглядах на войну, которая существует в Претории, Бразилии и Пекине по сравнению с Европой, важным является общее понимание необходимости соблюдения Устава ООН.

Саммит Формулы мира в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимают высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимают участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая проходила в июне этого года в датском Копенгагене.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины показали преданность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.



В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.