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МИД Украины прокомментировал ситуацию в Молдове

Сегодня, 23:32
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МИД Украины прокомментировал ситуацию в Молдове - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Молдове продолжается политический кризис

Министерство иностранных дел (МИД) Украины опубликовало заявление, в котором предложило содействовать в разрешении политического кризиса в Молдове.

«Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем», — заявили в МИД Украины.

Украинские дипломаты призвали политические силы Молдовы совершать действия в рамках правового поля и решать проблемы «путем политического диалога».

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Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу. После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Ранее КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

Напомним, 24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутаты (Всего 101).

Теги:   Молдова МИД Украины

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