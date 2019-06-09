Евросоюз признал легитимность нового правительства Молдовы Сегодня, 20:01 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / VALENTYN OGIRENKO Митинг сторонников Демократической партии Молдовы REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Европейский Союз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать.

Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини и еврокомиссара Иоганнеса Гана, сообщает DW.

«Европейский Союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократическим легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем соглашении об ассоциации», — отмечается в документе.

Брюссель подчеркнул, что «уважение верховенства закона и демократии должны оставаться основой наших отношений».

«В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдовы, Европейский Союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса», — отмечается в заявлении.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу. После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Ранее КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

Напомним, 24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутаты (Всего 101).