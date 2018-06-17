17 июня 2018, воскресенье

Меркель планирует срочно собрать лидеров ЕС, чтобы обсудить кризис беженцев - СМИ

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Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается организовать срочный саммит с лидерами стран Европейского Союза, которые наравне с Германией испытывают наибольшую нагрузку из-за наплыва беженцев. Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

По данным источников из правительственных кругов, такая встреча должна состояться еще до ежегодного саммита ЕС, проведение которого запланировано с 28 по 29 июня.

Меркель намерена встретиться с лидерами Греции, Италии и Австрии. Пока неизвестно, примут ли во встрече участие представители Испании или балканских государств.

Темой переговоров будет поиск решения по ситуации с кризисом беженцев.

Ранее сообщалось, что в Германии из-за споров о беженцах назревает новый правительственный кризис. Аналитики допускают, что из-за этой проблемы коалиционное правительство Ангелы Меркель может развалиться.

Также 16 июня сообщалось, что глава МВД Германии Хорст Зеегофер уволил руководительницу ведомства по вопросам миграции Ютту Кордт по подозрению в необоснованном предоставлении убежища беженцам.

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