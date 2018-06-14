Беженцы раскололи ЕС: Меркель грозит отставка, Австрия формирует коалицию стран против мигрантов

Беженцы на борту гуманитарного судна Aquarius. 11 июня его отказались принимать Италия и Мальта

В Европейском Союзе с начала июня обострились политические разногласия относительно проблемы приема беженцев и нелегальных мигрантов.

Сразу несколько ключевых стран ЕС оказались вовлеченными в жесткую дискуссию по этому вопросу – как на межгосударственном, так и на национальном уровне.

Так, в Германии коалиционное правительство Ангелы Меркель оказалось в центре нового кризиса - из-за разногласий в вопросах миграционной политики между канцлером и главой МВД Хорстом Зеехофером. Италия и Мальта попали под шквал критики других членов ЕС после того, как 11 июня отказались принять судно с 629 мигрантами на борту. В результате между Римом и Парижем вспыхнул настоящий дипломатический скандал.

На этом фоне премьер-министр Австрии Себастьян Курц, известный своей жесткой позицией относительно беженцев, заявил 12 июня о формировании единой "оси" борьбы с нелегальной миграцией в ЕС в лице силовых ведомств Австрии, Германии и Италии.

При этом отдельные страны Евросоюза, включая Австрию, в одностороннем порядке взялись ужесточать нормы миграционного законодательства.

НВ рассказывает о том, почему вопрос о беженцах вновь оказался на повестке дня в Евросоюзе и как видят его решение в разных странах.

Лодка преткновения: почему поссорились Италия и Франция

Лучшей иллюстрацией текущих споров относительно проблемы мигрантов стал инцидент со спасательным судном Aquarius, принадлежащим благотворительной организации SOS Méditerranée. 11 июня судно, на борту которого находились 629 беженцев, застряло в Средиземном море: его отказались принимать обе ближайшие страны ЕС – Мальта (до ее берегов оставалось 50 км) и Италия (65 км).

По данным SOS Méditerranée, мигрантов собрали на судно в ходе шести спасательных операций у побережья Ливии. Люди на борту находились в крайне стесненных бытовых условиях.

Одна из вспомогательных лодок доставляет спасенных мигрантов на судно Aquarius/ Фото ЕРА

Судьба судна вызвала огромный отклик в мировых СМИ и дипломатических кругах. В частности, официальный Берлин и управление ООН по делам беженцев призвали Италию и Мальту немедленно решить вопрос. В итоге обе страны остались при своих жестких позициях, а Aquarius отправился в Испанию, власти которой согласились принять судно.

Однако политическое эхо этого события вышло далеко за пределы Средиземного моря. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил в "цинизме и безответственности" власти Италии, где недавно как раз пришло ко власти новое правительство, отстаивающее право Рима на высылку из страны 500 тыс. мигрантов.

Эммануэль Макрон обвинил в "цинизме и безответственности" власти Италии. Рим вызвал для объяснений посла Франции

Италия же в ответ на слова Макрона вызвала для объяснений посла Франции, а итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини – лидер крайне правой партии Лига – потребовал извинений от Макрона. Он напомнил, что Франция не соблюдает установленные ЕС квоты на прием беженцев, хотя в 2015 году согласилась принять более 9 тыс. мигрантов.

"Поэтому я прошу президента Макрона перейти от слов к действию и завтра утром поприветствовать, как и обещала Франция, 9 тыс. мигрантов в знак особого гостеприимства, а не только слов", - сказал Сальвини.

За последние пять лет к берегам Италии прибыли около 600 тыс. мигрантов. Страна настаивает на том, чтобы разделить это бремя с другими участниками ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже вступился за правоту Италии в инциденте с судном Aquarius. "Это поворотный момент, который действительно может внести изменения в миграционную политику Европы", - заявил Орбан, чья страна упорно игнорирует европейские квоты на прием беженцев.

Упрямая Меркель: вопрос беженцев грозит развалом коалиции в Германии

Тем временем в Германии вопрос миграционной политики расколол политическую элиту страны и поставил под угрозу коалиционное правительство Меркель.

Во мнениях не сошлись два лидера блока ХДС/ХСС (основного участника правящей коалиции) – канцлер Ангела Меркель (ХДС) и министр внутренних дел, экс-руководитель Баварии Хорст Зеехофер (ХСС). 12 июня он должен был официально представить свой "генеральный план" по борьбе с нелегальной миграцией, однако Меркель отказалась его санкционировать и высказала резкие замечания к документу. А 13 июня закрытые переговоры Меркель и Зеехофера по этому вопросу прошли безрезультатно – компромисс не был найден, сообщило агентство DPA.

Меркель не может найти компромисс с главой МВД / Фото ЕРА

Как напоминает Deutsche Welle, еще до формирования правительства Зеехофер требовал ввести законодательную квоту (180-220 тыс. человек) на прием беженцев в Германии и сделал это условием участия ХСС в четвертом правительстве Меркель. Возглавив МВД весной, экс-премьер Баварии сделал его ключевым инструментом жесткой политики по отношению к мигрантам.

В своем новом плане Зеехофер предлагает создавать в Германии специальные временные центры для беженцев, где они были бы обязаны жить до момента принятия решения о предоставлении им убежища. Далее их бы распределяли по всей стране, а в случае отказа – депортировали бы из страны.

Канцлер настаивает на том, чтобы Евросоюз противостоял проблеме сообща и выработал единую тактику по отношению к беженцам

При этом Зеехофер настаивал на введении правила, согласно которому немецкие пограничники имели бы право запрещать въезд в Германию уже на границе страны - для тех мигрантов, которых уже признали беженцами в других государствах ЕС. Этот пункт вызвал особое недовольство Меркель.

"Если Зеехофер действительно это сделает [самостоятельно даст указания немецким пограничникам], то у канцлера не останется другого выхода, кроме как отправить строптивого министра в отставку. Вслед за ним - в знак солидарности - правительство Меркель, наверное, покинут и другие министры-представители ХСС. Это стало бы концом сформированного три месяца назад немецкого правительства и началом подготовки к внеочередным парламентским выборам", - пишет DW.

Канцлер настаивает на том, чтоб Евросоюз противостоял проблеме сообща и выработал единую тактику по отношению к будущим волнам беженцев – чтобы объединить страны ЕС, а не разобщить их еще больше. По данным немецких СМИ, в качестве компромиссного варианта Меркель рассматривает двусторонние соглашения Германии по вопросу мигрантов с рядом стран Евросоюза - особенно с теми, кто больше других ощутил наплыв беженцев, как Италия и Греция.

Ось добровольцев: Австрия возглавила антииммиграционный курс в ЕС

Тем временем наиболее заметные шаги, направленные на ужесточение миграционной политики, в последние недели совершает официальная Вена.

Именно Австрия под руководством 31-летнего канцлера Себастьяна Курца, который известен жесткой риторикой в отношении беженцев, с 1 июля возглавит председательство в Совете Европейского союза. Курц уже дал понять, что вопрос беженцев станет в это время главным приоритетом его страны и всего ЕС.

Австрийский премьер Себастьян Курц и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер / Фото ЕРА

К примеру, по словам политика, в рамках председательства Австрии Евросоюз увеличит финансирование агентства пограничной защиты Frontex, а также расширит состав сотрудников. Кроме того, Курц сообщил о планах создания центров по приему беженцев за пределами Евросоюза.

"Наша главная цель - продвинуться в вопросе защиты внешних границ", - заявил австрийский канцлер 12 июня в Берлине во время встречи с министром внутренних дел Германии Зеехофером. В его лице Курц нашел настоящего единомышленника – как и в одиозном главе итальянского МВД Маттео Сальвини.

МВД трех стран – Австрии, Германии и Италии – сформировали "ось добровольцев" по борьбе с нелегальной миграцией, подчеркнул Курц

Таким образом, сегодня МВД этих трех стран – Австрии, Германии и Италии – сформировали "ось добровольцев" по борьбе с нелегальной миграцией, подчеркнул Курц.

"Я думаю, что это очень разумное сотрудничество, которое будет способствовать сокращению незаконной миграции в Европу", - заявил австрийский канцлер.

Первые результаты этого сотрудничества уже действуют: с 1 июня полицейские Австрии и Германии начали совместное усиленное патрулирование общей границы. Кроме того, они намерены тщательнее контролировать грузовое железнодорожное сообщение: в 2017 году лишь в Баварии с грузовых поездов были сняты около 1 тыс. нелегальных мигрантов.

Австрия предпринимает и собственные меры по сокращению потока мигрантов. В начале июня Курц представил правительственный план, который предполагает сокращение льгот для беженцев и будет рассмотрен до июля.

Так, мигранты, недостаточно хорошо владеющие немецким языком, смогут рассчитывать лишь на урезанное социальное пособие – 563 евро вместо 863. А претендовать на него можно будет лишь после пяти лет проживания в Австрии.

Курц пояснил, что так он намерен "бороться с миграцией, которая вторглась в систему социального обеспечения страны".

Кроме того, власти Австрии планируют выдворить из страны нескольких десятков имамов и закрыть семь мечетей – в рамках борьбы "с радикальным политическим исламом".

На этот шаг резко отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он считает, что подобное решение властей Австрии может стать началом "новых крестовых походов". Эрдоган призвал Запад, и в частности, Германию "поставить канцлера Австрии на место".

"В противном случае ситуация может выйти из-под контроля. Мы можем предпринять несколько шагов в ответ", - заявил Эрдоган.

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