В Германии назревает политический кризис, правительство Меркель может развалиться из-за беженцев - СМИ

В Германии назревает новый правительственный кризис, коалиционное правительство Ангелы Меркель может развалиться из-за споров о беженцах, пишет DW.

Как пишет издание, отношения между союзными ХДС и ХСС существенно обострились из-за беженцев.

Глава МВД ФРГ и представитель ХСС Хорст Зеехофер, еще будучи премьер-министром Баварии, резко критиковал слишком либеральную, с его точки зрения, миграционную политику Меркель. В частности, он требовал ввести законодательную квоту (180-220 тысяч человек) на прием беженцев и сделал это условием участия ХСС в четвертом правительстве Меркель. Поиск компромиссной формулировки для коалиционного соглашения длился неделями.

Когда Зеехофер стал министром внутренних дел, он пообещал воспользоваться своими новыми полномочиями для того, чтобы снять остроту проблемы беженцев и принять меры для дальнейшего ограничения их притока в Германию.

С этой целью он разработал пакет законопроектов, который назвал "генеральным планом". Один из элементов этого плана - создание в различных регионах специальных центров, в которых беженцы ожидали бы на рассмотрение своих ходатайств о предоставлении убежища в Германии. В случае положительного ответа их распределяли бы между городами Германии, в случае отрицательного - сразу же выдворяли бы из страны.

Во вторник, 12 июня, Зеехофер собирался представить свой "генеральный план" на пресс-конференции в Берлине, а вечером в тот же день - проинформировать о его деталях журналистов. Презентация не состоялась из-за вмешательства Меркель, которая выразила свое несогласие с одним из ключевых пунктов этого плана.

В частности, министр хотел уполномочить подчиненную ему пограничную охрану не впускать на территорию Германии беженцев, которые уже зарегистрированы в любой другой стране Евросоюза.

"Процедура, которую предлагает глава МВД, неизбежно привела бы к эффекту домино. Германия возвращала бы беженцев в Австрию, Австрия - в Италию. Однако, с точки зрения канцлера, это несправедливо", - пишет издание.

Позже, на заседании парламентской фракции ХДС/ХСС Зеегофер дал понять депутатам, что он, как федеральный министр, имеет полномочия дать немецким пограничникам указание не впускать в Германию мигрантов, которые уже зарегистрированы в другой стране ЕС.

"Если он пойдет на этот шаг, то у канцлера не останется другого выхода, кроме как отправить строптивого министра в отставку. Вслед за ним - в знак солидарности - правительство Меркель, наверное, покинут и другие министры-представители ХСС. Это стало бы концом сформированного три месяца назад немецкого правительства и началом подготовки к внеочередным парламентским выборам", - резюмирует DW.

12 июня Зеехофер провел переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, во время которых также обсуждалась проблема беженцев.

По итогам переговоров Курц заявил о планах создать центры для беженцев за пределами Евросоюза, для чего ведет "конфиденциальные" переговоры с несколькими государствами.

На вопрос, можно ли создать такой центр приема, например, в Албании, Курц ответил уклончиво: "Посмотрим".