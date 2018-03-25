Королева Европы. Три главных вызова могуществу Ангелы Меркель

Как бы ни завершилась политическая карьера Ангелы Меркель, которая 14 марта в четвертый раз стала канцлером Германии, она уже гарантировала себе место в истории - причем не только Германии, но и всего мира, пишет журнал Новое Время.

Меркель достался нелегкий отрезок истории. Непростые годы кризисов - сначала экономического, а потом миграционного, обострение отношений с Россией в связи с аннексией Крыма и военным противостоянием на Донбассе, приход к власти в США импульсивного Дональда Трампа, стремление Китая к глобальному экономическому лидерству и наконец Брексит — все эти события пришлись на время правления Меркель, что не помешало ей оставаться гарантом мира и экономического процветания всей Европы, а также сохранения на Старом континенте демократических ценностей.

Вызовы для Mutti

Впереди у Меркель, которую немцы прозвали Mutti ("мамочка"), еще четыре года на посту канцлера Германии. И на этом пути ее ждет немало трудностей.

Трамп и Макрон

По прогнозам экспертов, ключевыми вызовами на внешнеполитической арене для нее станет непредсказуемость президента США Дональда Трампа и призывы к структурным реформам финансовой системы ЕС от президента Франции Эммануэля Макрона.

Серьезной проблемой для Меркель является российская внешняя политика

Меркель придется сотрудничать с французским лидером для укрепления Евросоюза, но учитывая, что Франция и Германия имеют разные экономические интересы, это непростая задача, отмечает в комментарии Новому Времени Томас Ягер, профессор международной и иностранной политики в Университете Кельна. Еще одним вызовом для Меркель он называет сохранение международного порядка свободной торговли, где угрозу кризиса создают усиливающийся протекционизм, а также разрастающийся экономический конфликт между Китаем и США.

Российская угроза

В сфере международной безопасности главной целью канцлера и ее европейских партнеров будет контроль границ на территории от Восточной Европы до Северной Африки. "Здесь серьезной проблемой является российская внешняя политика, и пока никто не знает, как привлечь Россию к единому порядку безопасности в Европе", - признает Ягер.

Проблема мигрантов

Что же касается внутренней политики, Меркель придется иметь дело с возросшей популярностью ультраправых сил и социальным неравенством, которое становится все заметнее в стране с растущей экономикой.

Более эффективного управления требует ситуация с мигрантами. "Многие не чувствуют себя в безопасности — в частности, потому что правительство не депортировало тех, кто не имеет права оставаться в стране", - констатирует Марсель Дирсус, политолог из немецкого Кильского университета.

Меркель уже заявила, что ее новое правительство сосредоточится на интеграции мигрантов в немецкое общество

В этом контексте Меркель уже заявила, что ее новое правительство сосредоточится на интеграции мигрантов в немецкое общество, экстрадиции нелегалов, укреплении границ и "смягчении причин" миграции.

Результат правящего блока ХДС / ХСС на выборах в сентябре 2017‑го оказался худшим с 1949 года — свои голоса за партии в сумме отдали всего 33% немцев. В то же время в немецкий парламент впервые за более чем полвека попали праворадикалы в лице партии Альтернатива для Германии. Все это дает политическим обозревателям повод говорить о том, что в следующих выборах Меркель участвовать уже не будет. А Дирсус не исключает, что, возможно, Железному канцлеру придется покинуть пост еще до окончания четвертого срока.

Неизвестная Ангела. Пять малоизвестных фактов о Меркель

1. Кумиры

За рабочим столом Ангелы Меркель висит портрет Конрада Аденауэра - первого послевоенного канцлера ФРГ, которого часто называют отцом новой Германии. А на столе Меркель, известной умением сохранять хладнокровие в любой ситуации, стоит портрет российской императрицы Екатерины Великой и посеребренная табличка с надписью In der Ruhe liegt die Kraft (Сила в спокойствии). А когда она все‑таки нервничает, не может сдержаться, чтобы не произнести слово Scheiße (дерьмо).

Рабочее место Меркель аскетично, как и ее общий стиль / Фото АР

2. Гардероб

Гардеробом Ангелы Меркель, которая обычно носит строгие брючные костюмы, занимается портниха Беттина Шенбах. Она всегда приезжает домой к фрау на примерку. На отдыхе Меркель всегда надевает светлые брюки и красную клетчатую рубашку. Причем последние девять лет отдыхает в одном и том же месте — в Южном Тироле и останавливается в четырехзвездочном отеле.

3. Кулирнария

Меркель любит готовить и каждое утро делает мужу завтрак. Овощи к столу выращивает на собственном небольшом огороде, а за продуктами не прочь сама отправиться в супермаркет.

4. Штази

В конце 70‑х Меркель предложили работать на тайную полицию ГДР Штази, но она предусмотрительно отказалась, обосновав отказ своей болтливостью.

5. Подарки

Во время своего первого официального визита в Москву в 2006 году Меркель получила от президента Владимира Путина подарок - плюшевую собаку. В дальнейшем лидеры обменивались более практичными презентами: Меркель отправляла Путину пиво, а в ответ однажды получила "очень хорошую копченую рыбу".

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №11 от 22 марта 2018 года