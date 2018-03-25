Королева Европы. Три главных вызова могуществу Ангелы Меркель

Как бы ни завершилась политическая карьера Ангелы Меркель, которая 14 марта в четвертый раз стала канцлером Германии, она уже гарантировала себе место в истории - причем не только Германии, но и всего мира, пишет журнал Новое Время.
Меркель достался нелегкий отрезок истории. Непростые годы кризисов - сначала экономического, а потом миграционного, обострение отношений с Россией в связи с аннексией Крыма и военным противостоянием на Донбассе, приход к власти в США импульсивного Дональда Трампа, стремление Китая к глобальному экономическому лидерству и наконец Брексит — все эти события пришлись на время правления Меркель, что не помешало ей оставаться гарантом мира и экономического процветания всей Европы, а также сохранения на Старом континенте демократических ценностей.
Вызовы для Mutti
Впереди у Меркель, которую немцы прозвали Mutti ("мамочка"), еще четыре года на посту канцлера Германии. И на этом пути ее ждет немало трудностей.
Трамп и Макрон
По прогнозам экспертов, ключевыми вызовами на внешнеполитической арене для нее станет непредсказуемость президента США Дональда Трампа и призывы к структурным реформам финансовой системы ЕС от президента Франции Эммануэля Макрона.
Серьезной проблемой для Меркель является российская внешняя политика
Меркель придется сотрудничать с французским лидером для укрепления Евросоюза, но учитывая, что Франция и Германия имеют разные экономические интересы, это непростая задача, отмечает в комментарии Новому Времени Томас Ягер, профессор международной и иностранной политики в Университете Кельна. Еще одним вызовом для Меркель он называет сохранение международного порядка свободной торговли, где угрозу кризиса создают усиливающийся протекционизм, а также разрастающийся экономический конфликт между Китаем и США.
Российская угроза
В сфере международной безопасности главной целью канцлера и ее европейских партнеров будет контроль границ на территории от Восточной Европы до Северной Африки. "Здесь серьезной проблемой является российская внешняя политика, и пока никто не знает, как привлечь Россию к единому порядку безопасности в Европе", - признает Ягер.
Проблема мигрантов
Что же касается внутренней политики, Меркель придется иметь дело с возросшей популярностью ультраправых сил и социальным неравенством, которое становится все заметнее в стране с растущей экономикой.
Более эффективного управления требует ситуация с мигрантами. "Многие не чувствуют себя в безопасности — в частности, потому что правительство не депортировало тех, кто не имеет права оставаться в стране", - констатирует Марсель Дирсус, политолог из немецкого Кильского университета.
Меркель уже заявила, что ее новое правительство сосредоточится на интеграции мигрантов в немецкое общество
В этом контексте Меркель уже заявила, что ее новое правительство сосредоточится на интеграции мигрантов в немецкое общество, экстрадиции нелегалов, укреплении границ и "смягчении причин" миграции.
Результат правящего блока ХДС / ХСС на выборах в сентябре 2017‑го оказался худшим с 1949 года — свои голоса за партии в сумме отдали всего 33% немцев. В то же время в немецкий парламент впервые за более чем полвека попали праворадикалы в лице партии Альтернатива для Германии. Все это дает политическим обозревателям повод говорить о том, что в следующих выборах Меркель участвовать уже не будет. А Дирсус не исключает, что, возможно, Железному канцлеру придется покинуть пост еще до окончания четвертого срока.
Неизвестная Ангела. Пять малоизвестных фактов о Меркель
1. Кумиры
За рабочим столом Ангелы Меркель висит портрет Конрада Аденауэра - первого послевоенного канцлера ФРГ, которого часто называют отцом новой Германии. А на столе Меркель, известной умением сохранять хладнокровие в любой ситуации, стоит портрет российской императрицы Екатерины Великой и посеребренная табличка с надписью In der Ruhe liegt die Kraft (Сила в спокойствии). А когда она все‑таки нервничает, не может сдержаться, чтобы не произнести слово Scheiße (дерьмо).
2. Гардероб
Гардеробом Ангелы Меркель, которая обычно носит строгие брючные костюмы, занимается портниха Беттина Шенбах. Она всегда приезжает домой к фрау на примерку. На отдыхе Меркель всегда надевает светлые брюки и красную клетчатую рубашку. Причем последние девять лет отдыхает в одном и том же месте — в Южном Тироле и останавливается в четырехзвездочном отеле.
3. Кулирнария
Меркель любит готовить и каждое утро делает мужу завтрак. Овощи к столу выращивает на собственном небольшом огороде, а за продуктами не прочь сама отправиться в супермаркет.
4. Штази
В конце 70‑х Меркель предложили работать на тайную полицию ГДР Штази, но она предусмотрительно отказалась, обосновав отказ своей болтливостью.
5. Подарки
Во время своего первого официального визита в Москву в 2006 году Меркель получила от президента Владимира Путина подарок - плюшевую собаку. В дальнейшем лидеры обменивались более практичными презентами: Меркель отправляла Путину пиво, а в ответ однажды получила "очень хорошую копченую рыбу".
Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №11 от 22 марта 2018 года
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