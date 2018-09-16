Мэр Лондона призвал к повторному референдуму по Brexit

Глава столицы Британии Садик Хан призвал к проведению еще одного референдума по Brexit, говорится в материале The Guardian.

С его слов, правительству не удалось выполнить свою задачу по заключению выгодного соглашения с Евросоюзом, поэтому пора дать людям возможность высказаться.

Он напомнил, что выступал за то, чтобы Великобритания оставалась в составе ЕС, но при этом уважает результаты голосования. Он считает, что "хаотичный подход к переговорам" может стать причиной серьезного ущерба не только для Лондона, но и для всей Британии.

"Грустная правда заключается в том, что Терезе Мэй не удалось согласовать позицию по Brexit со своей партией, не говоря уже о соглашении с Евросоюзом", - написал Хан.

Также он выразил недовольство уровнем политических дискуссий. Он считает, что сейчас Британия имеет два варианта - выход с "плохим соглашением", или выход без соглашения.

"Итак, после долгих раздумий, я решил, что люди должны сказать финальное слово. Это означает голосование за любое соглашение с Евросоюзом, выход без соглашения или сохранение в составе Евросоюза", - заявил Хан.

Ранее экс-премьер-министр Соединенного Королевства Тони Блэр заявил, что Великобритания может пересмотреть свое решение о выходе из Евросоюза в течение пяти лет.

Напомним, в июле правительство Британии представило соглашение по выходу из ЕС в загородной резиденции в Чекерсе. План предполагает, что Британия будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией, а в обмен получит право на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке.

Евроскептики раскритиковали соглашение как слишком мягкое. По их мнению, соглашение в Чекерсе оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза и, чтобы этого не допустить, нужен "жесткий" Brexit - выход Британии из Европейского единого рынка, Таможенного союза ЕС и прекращение распространения юрисдикции Суда Европейского союза в Британии.

Из-за несогласия с позицией Терезы Мэй глава МИД Британии Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис покинули правительство.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.