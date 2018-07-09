В Великобритании министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис ушел в отставку

Глава Министерства по вопросам Brexit Великобритании Дэвид Дэвис ушел в отставку.

Его отставка произошла спустя несколько дней после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обеспечила поддержку своего кабинета касаемо ее плана Brexit'а, несмотря на заявления сторонников Brexit'а о том, что он слишком "мягок", передает BBC.

Официальная причина ухода в отставку одной из ключевых фигур британского правительства пока неизвестна. Источник Reuters сообщил, что поводом для данного решения стали результаты переговоров в резиденции Чекерс, где британским Кабмином согласовывались условия выхода Великобритании из Европейского союза.

Напомним, что ранее в ходе 12-часовой встречи Кабинета министров Великобритании английское правительство подписало план создания свободной торговой зоны между Англией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit'а план премьер-министра Терезы Мэй вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза.

7 июля британское издание The Times сообщило, что главе Министерства иностранных дел Великобритании Борису Джонсону вместе с другими представителями Кабмина грозит увольнение в случае подрыва плана премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из Европейского союза.