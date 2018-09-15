Великобритания может отменить Brexit в течение пяти лет - экс-премьер Блэр

Великобритания может пересмотреть свое решение о выходе из Евросоюза в течение пяти лет, сообщил экс-премьер-министр Соединенного Королевства Тони Блэр на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Не хочу дискутировать о больших вызовах, которые стоят перед Европой. Есть вызов миграции, с которым не очень удается справиться. Да, есть структурные и политические вызовы Еврозоны. Но я сделаю один прогноз, а через пять лет посмотрим, ошибся ли я: Европа выживет, Европа будет процветать и Великобритания отменит свое решение по Brexit", – прогнозирует Блэр.

Блэр напомнил, что после Второй мировой войны Европа объединялась ради поддержания мира, однако пребывание в ЕС предоставляет странам и другие значительные преимущества.

"Главная цель существования Европы сегодня – быть мощными. В середине этого века будем иметь 3-х гигантов – Америку, Китай и, наверное, Индию. Они будут настолько большими по отношению к другим странам, что странам среднего размера как Германия или Франция придется стоять вместе, чтобы им ничего не навязывали. Сейчас цель – не просто мир, но и мощь, власть", – добавил экс-премьер-министр Великобритании.

Политик согласился, что ЕС нуждается в реформировании, однако, по его мнению, это не достаточная причина для выхода из объединения.

"Конечно, Brexit – это большой негатив для Европы, выходит большой политический и экономический игрок. Конечно будут вызовы. Но я не сомневаюсь, что Европа будет лучше, если Великобритания останется с ней, а Великобритания станет лучше, когда при повторном голосовании мы все решим вернуться в Европу", – заявил Блэр.

Кроме того, бывший министр иностранных дел Швеции и экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт сообщил, что в последнее время евроскептиков среди граждан стран Европы стало меньше.

"Я думаю, что причина такого повышения поддержки ЕС – это, как я его называю, эффект «ПТB» – Путин-Трамп-Brexit. Люди понимают, что мы живем в гораздо более сложном мире. Если посмотреть на этот мир, то увидим ревизионистскую Россию, и людям становится страшно. Мы видим США, которые взбаламучивают ситуацию в мире, видим Китай, который поднимается. К тому же происходят события на Ближнем Востоке, а это соседи Европы. Демографический взрыв в Африке. Все это имеет огромный трансформационный эффект для нас", – заявил Бильдт.

Бильдт также выразил уверенность в мудрости граждан стран Европы, многие из которых понимают невозможность справиться с такими вызовами в одиночку.

Смотрите также