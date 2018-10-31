Мэй исключила проведение второго референдума по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума по Brexit.

Об этом британский премьер заявила во время переговоров с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг в Осло.

"Второго референдума по Brexit не будет", - цитирует Мэй The Independent.

Во время переговоров в Осло стороны договорились, что британские граждане, проживающие в Норвегии, и норвежские граждане, проживающие в Великобритании, будут иметь право на проживание даже в случае отсутствия соглашения по Brexit.

В минувшие выходные около 70 тыс. британцев вышли на улицы Лондона с требованием провести повторный референдум о выходе Британии из состава ЕС.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Летом 2018 года Кабинет министров Великобритании согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".

Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что предложенный Британией план мягкого выхода из ЕС не сработает. По его словам, соглашения по Brexit не будет без всеобъемлющей договоренности по границе между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией.

17 октября представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности ЕС пойти на уступки Лондону. Барнье предлагает продлить на год срок переходного периода после Brexit. В течение этого года для граждан и предприятий не будет никаких изменений.

В Брюсселе ожидают, что в ответ премьер-министр Мэй согласится на уступки в вопросе ирландской границы.