17 октября 2018, среда

В ЕС заявили о готовности продлить на год переходный период для Brexit

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ЕС может продлить на год переходный период для Brexit

ЕС может продлить на год переходный период для Brexit

Главный представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности ЕС пойти на уступки Лондону. 

Об этом пишет DW.

Барнье предлагает продлить на год срок переходного периода после Brexit. В течение этого года для граждан и предприятий не будет никаких изменений.

В Брюсселе ожидают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласится на уступки в вопросе ирландской границы.

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Напомним, что режим границы между Ирландией и Северной Ирландией продолжает оставаться одним из самых сложных вопросов Brexit.

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