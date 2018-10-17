В ЕС заявили о готовности продлить на год переходный период для Brexit

ЕС может продлить на год переходный период для Brexit

Главный представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности ЕС пойти на уступки Лондону.

Об этом пишет DW.

Барнье предлагает продлить на год срок переходного периода после Brexit. В течение этого года для граждан и предприятий не будет никаких изменений.

В Брюсселе ожидают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласится на уступки в вопросе ирландской границы.

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Напомним, что режим границы между Ирландией и Северной Ирландией продолжает оставаться одним из самых сложных вопросов Brexit.