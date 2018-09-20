Туск: Предложенный Великобританией план выхода из ЕС не сработает

Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что предложенный Великобританией план мягкого выхода из ЕС не сработает.

"Все разделяют мнение, что, хотя в предложении Чекерс есть и положительные элементы, но в целом, предлагаемая структура экономического взаимодействия не будет работать, не в последнюю очередь потому, что это может подорвать единый рынок", - цитирует Туска Reuters.

По мнению Туска, моментом истины для Brexit станет октябрьское заседание Совета ЕС.

"В октябре мы ожидаем максимального прогресса и результатов в переговорах о Брексит", - отметил Туск.

Напомним, в ходе 12-часовой встречи Кабинета министров Великобритании был подписан план (план Чекерс) создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit, план премьер-министра Терезы Мэй вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза.

Из-за несогласия с планом Мэй в отставку подал глава министерства по вопросам Brexit Девид Дэвис, а также глава МИД Борис Джонсон.