Власти Великобритании и Норвегии договорились о правах для своих граждан после Brexit

Британские граждане, уже проживающие в Норвегии, и норвежские граждане, проживающие в Великобритании, будут иметь право на проживание даже в случае отсутствия соглашения по Brexit.

Об этом сообщили премьер-министры двух стран, передает Reuters.

"Премьер-министр Мэй и я согласились, что Норвегия и Великобритания введут всеобъемлющее соглашение о правах граждан", - сказала премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что придерживается такой же позиции в вопросе граждан Норвегии и обещает предоставлять такие же права гражданам всех стран ЕЭЗ, которые уже проживают на территории Великобритани.

Напомним, что Норвегия не входит в ЕС, однако является членом Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны.