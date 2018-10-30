Власти Великобритании и Норвегии договорились о правах для своих граждан после Brexit

Британские граждане, уже проживающие в Норвегии, и норвежские граждане, проживающие в Великобритании, будут иметь право на проживание даже в случае отсутствия соглашения по Brexit.
Об этом сообщили премьер-министры двух стран, передает Reuters.
"Премьер-министр Мэй и я согласились, что Норвегия и Великобритания введут всеобъемлющее соглашение о правах граждан", - сказала премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что придерживается такой же позиции в вопросе граждан Норвегии и обещает предоставлять такие же права гражданам всех стран ЕЭЗ, которые уже проживают на территории Великобритани.
Напомним, что Норвегия не входит в ЕС, однако является членом Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны.
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