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Майк Пенс поддержал Хуана Гуайдо

Сегодня, 06:04
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Майк Пенс поддержал Хуана Гуайдо - фото

REUTERS/Eduardo Munoz

Вице-президент США Майк Пенс

Вице-президент США Майк Пенс провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо и выразил поддержку венесуэльцам.

Пенс также призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку.

«Поговорил с мужественным временным президентом Венесуэлы Гуайдо. Сказал ему, Америка будет продолжать быть вместе с Венесуэлой, пока свобода не будет восстановлена! Народ Венесуэлы страдает при диктатуре и угнетении. Николас Мадуро должен уйти», — заявил Пенс.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, венесуэльскую судью Кэрол Падилью, а также центральный банк Венесуэлы и его руководителя Илиана Теран.

Теги:   Венесуэла Хуан Гуайдо Майк Пенс

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