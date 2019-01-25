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Лукашенко поддержал Мадуро

Вчера, 23:46
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Пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко позвонил Мадуро

Пресс-служба президента Беларуси сообщает о том, что Александр Лукашенко выразил поддержку своему коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро.

Во время телефонного разговора Лукашенко заявил, что "не поддерживает внешнее вмешательство в дела суверенного государства".

Также президент Беларуси пообещал пристально следить за ситуацией в Венесуэле.

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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.

Теги:   Беларусь Венесуэла Николас Мадуро Александр Лукашенко

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