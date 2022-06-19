«Лукашенко обречен, и понимает это». Любой итог российско-украинской войны не в пользу диктатора из Минска — эксперт 19 июня, 06:45 Цей матеріал також доступний українською Лукашенко угрожает Украине (Фото:president.gov.by)

Повышенная военная активность в Беларуси и завуалированные угрозы самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в сторону Украины могут быть либо блефом, либо попыткой продемонстрировать лояльность Кремлю. Война России против Украины становится также битвой за будущее Беларуси, пишет в своей колонке внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор.



За последнюю неделю Лукашенко объявил о создании оперативного командования войсками на границе с Украиной и о покупке С-400 и ОТРК Искандер в России, напомнил эксперт. Кроме того, белорусский автократ пожелал создать народное ополчение, приказав Белорусскому обществу охотников и рыболовов предоставить для этого пять тысяч человек.

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10 июня Лукашенко предположил, что Беларуси, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттяпали».

Циркулирует немало предположений, указывает ли эта повышенная активность на то, что Россия готовится к новому наступлению на север Украины, или же белорусский диктатор притворно показывает преданность Путину, отметил Уитмор, добавив, что в Киеве, похоже, серьезно относятся к угрозе.

«Независимо от того, готовится ли Беларусь вступить в войну, занимается ли тщательно продуманным блефом, или Лукашенко просто пытается достичь хотя бы что-нибудь, чтобы продемонстрировать свою лояльность Путину, недавняя военная деятельность свидетельствует о том, что белорусский диктатор сейчас оказался в ситуации, извините за каламбур, что и врагу не пожелаешь. Если война России в Украине пойдет по плану Путина, суверенитет и независимость Беларуси будут под угрозой, а Кремль перестанет пользоваться услугами Лукашенко. С другой стороны, если Россия проиграет войну в Украине и Путин ослабнет, то Лукашенко потеряет своего единственного покровителя и защитника. А это делает белорусского диктатора уязвимым к гневу своего народа. Так или иначе, Лукашенко обречен и, видимо, это понимает», — написал он.

По мнению лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, диктатор Лукашенко понимает, что все больше людей выступают против него, потому что он "продает нашу независимость".

В этом смысле битва за Украину — это также битва за будущее Беларуси. США и их союзники должны опередить события и признать правительство Тихановской в изгнании законными руководителями Беларуси», — предлагает Уитмор.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский 15 июня собрал заседание по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси. На нем оценивали «что происходит, в каком состоянии находятся сегодня войска Беларуси, сколько там военных РФ, каковы планы».

17 июня Лукашенко внезапно заявил, что Беларусь «ударит по Киеву», если Украина атакует Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

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