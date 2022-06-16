Вагнеровцы вербуют белорусов, а Лукашенко вооружает охотников. Что происходит? 16 июня, 20:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

В Киеве серьезно относятся к этой угрозе

Война бушует на востоке и юге Украины, но растут опасения, что может вскоре вернуться угроза северу и западу страны, включая столицу — Киев.

Александр Лукашенко заявил 10 июня, что Беларуси может быть придется воевать за западную Украину, чтобы ее «не оттяпали». Заявления белорусского диктатора прозвучали на фоне усиления Минском своих возможностей радиоэлектронной борьбы вдоль границы с Украиной. «Выполняются боевые инженерные задачи по усилению блокпостов и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы в районах вблизи границы между Беларусью и Украиной», — сообщил в Facebook Генштаб Украины.

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Кроме того, Беларусь проводит в этом районе военные учения, и Лукашенко объявил о создании оперативного командования войсками на границе с Украиной. Россия недавно развернула у границы ОТРК Искандер, способные нести ядерные боеголовки, зенитные системы Панцырь-С1 и зенитные ракетные комплексы С-400. Наряду с этими событиями, Лукашенко объявил о покупке С-400 и ОТРК Искандер у России. Белорусский автократ также приказал создать «народное ополчение».

Согласно конфиденциальному неопубликованному докладу Центра стратегических и внешнеполитических исследований, в начале июня Лукашенко встретился с бывшим министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который в настоящее время возглавляет Белорусское общество охотников и рыболовов, и приказал ему предоставить для этого ополчения пять тысяч человек. В докладе также отмечается, что российские частные военные компании, такие как группа Вагнера, в последнее время активно вербуют белорусов.

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