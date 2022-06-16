Новое вторжение из Беларуси. Зеленский поручил провести проверку в приграничных областях — Данилов

16 июня, 22:13
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 июня, собрал заседание по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос — вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны — что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы», — сказал он в эфире программы Говорить великий Львів.

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Данилов добавил, что вопрос Беларуси находится на контроле Зеленского.

«В результате есть поручение — сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны», — подчеркнул он, не уточнив, в каких именно областях должна проводится проверка.

Также Данилов признал, что для Киева было неожиданностью соучастие Беларуси во вторжении России в Украину.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттяпал Запад».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Беларусь Владимир Зеленский

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