Финальный этап. Украина получит первые десять танков Abrams уже в сентябре — Politico 31 августа, 23:55 Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Украина должна получить несколько американских танков Abrams уже в середине сентября, сообщает Politico. Также около 200 украинских военных завершили обучение.

По словам официального представителя полковника Мартина О’Доннелла, украинские солдаты работают над тем, чтобы сохранять навыки владения танками на армейской базе Графенвер в ФРГ до тех пор, пока танки не будут готовы к бою.

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Западные официальные лица надеются, что прибытие танков Abrams даст Силам обороны Украины преимущество, необходимое им для прорыва российских оборонительных линий в ходе контрнаступления.

Как объясняют официальный представитель Министерства обороны Штатов и другой чиновник, знакомый с дискуссиями, уже в середине сентября 10 танков будут отправлены в Украину.

По словам представителя Минобороны, десять танков в настоящее время находятся в Германии на окончательном ремонте. Как только все будет готово, они будут отправлены в Украину.

«США намерены ускорить доставку 31 танка Украине к осени», — сказал О’Доннелл, при этом отказался назвать конкретные сроки.

Инфографика: NV

25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что танки Abrams передадут Киеву в начале осени. 20 февраля президент США Джо Байден заявил, что в целом союзники Украины «направили на защиту почти 700 танков».

