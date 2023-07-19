«Abrams прибудут значительно раньше». Как ВСУ разрушают все принятые военные шаблоны и что происходит на юге? Интервью с Цаплиенко 19 июля, 16:30 NV Премиум Линия фронта в Запорожской области, 13 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Андрей Цаплиенко, военный журналист, в интервью Radio NV рассказал, как украинские военные сверхбыстрыми темпами осваивают западную технику и ускоряют ее прибытие на фронт и как проходит контрнаступление ВС.

— Мы понимаем, что не является случайным то, что произошло на Крымском мосту. И одновременно с этим, и до атаки на Крымской мост и после, мы видим атаки дронами на Крым. Мы не знаем, кто их запускает, но кажется, все-таки мы. Чего вы ожидаете? Какого развития событий вы ожидаете в тот период, пока поврежден Крымский мост?

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— Понятно, что это не первая атака по Крымскому мосту. И за эту атаку пока официально никто не взял ответственность, но из моих источников мне известно, что атаку провели сотрудники Службы безопасности Украины при поддержке Военно-морских сил Украины. Я думаю, что это не последняя атака. Я думаю, атака по Крымскому мосту абсолютно логична, поскольку Крымский мост выполняет функции одной из основных артерий логистики военной силы на полуостров.