Первые танки Abrams могут доставить в Украину в сентябре — Politico 28 июля, 02:44 Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США рассчитывают, что первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре. В августе планирует отправить несколько танков Abrams в Германию для окончательного ремонта и модернизации.

Об этом сообщает Politico.



По словам источников, знакомых с планом поставок американских танков, как только процесс модернизации будет завершен, первая партия Abrams будет отправлена ​​в Украину.

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По данным издания, в администрации Байдена намерены как можно быстрее доставить Украине больше обещанного вооружения, чтобы оказать помощь в контрнаступлении и укреплении обороны в долгосрочной перспективе. Сообщается, что первая партия будет состоять из шести-восьми танков. Всего США планируют отправить 31 танк.

«Мы определенно работаем над тем, чтобы доставить их (танки — ред.) в Украину как можно быстрее», — заявил представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннелл.

Прежде чем ВСУ смогут начать эксплуатацию танков, они должны пройти 10-недельный курс обучения на 31 учебном танке на армейской базе Графенвер в Германии. По словам источника в Пентагоне, украинские танкисты должны закончить обучение на Abrams в августе.

25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что танки Abrams передадут Киеву в начале осени. 20 февраля президент США Джо Байден заявил, что в целом союзники Украины «направили на защиту почти 700 танков».