Танки, ПВО и не только. Байден рассказал, какое оружие США уже направили Украине

20 февраля, 13:55
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Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент США Джо Байден, который в понедельник, 20 февраля находится с визитом в Киеве, рассказал, какое оружие США уже направили Украине.

«Итого, мы направили на защиту Украины почти 700 танков и тысячи бронированных машин, 1000 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 современных реактивных систем залпового огня и систем противовоздушной обороны», — сказал он.

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По его словам, это не учитывает еще полмиллиарда долларов, о выделении которых США объявляют сегодня и завтра.

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Это анонсированная помощь, по его словам, включает артиллерийские боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin и бронированных систем, радары наблюдения — они будут защищать украинцев от воздушных бомбардировок.

«Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются избежать санкций и поддержать российскую военную машину», — сказал президент США.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=9FsOFOBT5hc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Джо Байден Война России против Украины визит Джо Байдена в Украину

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