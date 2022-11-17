КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря 17 ноября, 05:38 Северокорейский лидер Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря. Это произошло через несколько часов после того, как Пхеньян пригрозил нанести «более жестокий» военный ответ США.

Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Запуск связн якобы с тем, что США продолжают наращивать присутствие в регионе.

Объединенный комитет зафиксировал пуск ракеты из Северной Кореи, но не раскрыл никаких дополнительных подробностей, например, как далеко пролетела ракета и где она приземлилась.

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Последние недели КНДР провоцирует рост напряжения в регионе, проводя запуски баллистических ракет. Северная Корея провела рекордные пуски ракет за один день за историю испытаний.

2 ноября Северная Корея запустила как минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности упали в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.

3 ноября был осуществлен новый запуск. Баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.