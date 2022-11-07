КНДР назвала запуски ракет имитацией ударов по авиабазам Южной Кореи и США 7 ноября, 11:47 Последние недели КНДР провоцирует рост напряжения в регионе, проводя запуски ракет (Фото:KCNA via Reuters)

В КНДР заявили, что недавние запуски баллистических ракет были имитацией ударов по США и Южной Корее в ответ на проводимые странами военные учения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство, военные КНДР заявили об имитации ударов по авиабазам и самолетам, а также крупному южнокорейскому городу, чтобы «разбить стойкую военную истерию врагов».

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Военные КНДР также назвали воздушные учение США и Южной Кореи «открытой провокацией, направленной на умышленную эскалацию напряженности».

Последние недели КНДР провоцирует рост напряжения в регионе, проводя запуски баллистических ракет. Северная Корея провела рекордные пуски ракет за один день за историю испытаний.

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2 ноября Северная Корея запустила как минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности упали в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.

3 ноября был осуществлен новый запуск. Баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.

7 ноября представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что южнокорейский корабль обнаружил обломки, которые могут быть частью северокорейской баллистической ракеты малой дальности. Это первый случай, когда северокорейская баллистическая ракета приземлилась вблизи южнокорейских вод.