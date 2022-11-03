КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету над Японией

3 ноября, 02:00
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Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)

Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)

КНДР в очередной раз произвела запуск баллистической ракеты над территорией Японии. В стране сработала автоматическая система предупреждения.

Об этом сообщает Yonhap.

В стране сработала автоматическая система предупреждения: ее сообщения передают Национальное телевидение, программы на телефонах.

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Людей в префектурах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких домах.

Видео дня

Вероятно, баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане, сообщила японская береговая охрана.

Накануне Северная Корея запустила как минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности рухнули в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Япония КНДР Баллистические ракеты Северная Корея Запуск баллистической ракеты

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