КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету над Японией 3 ноября, 02:00 Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)

КНДР в очередной раз произвела запуск баллистической ракеты над территорией Японии. В стране сработала автоматическая система предупреждения.

Об этом сообщает Yonhap.



В стране сработала автоматическая система предупреждения: ее сообщения передают Национальное телевидение, программы на телефонах.

Людей в префектурах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких домах.

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Вероятно, баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане, сообщила японская береговая охрана.

Накануне Северная Корея запустила как минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности рухнули в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.