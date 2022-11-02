Южная Корея ответила на ракетные запуски КНДР

2 ноября, 08:58
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КНДР провела пуски баллистических ракет (Фото:Kim Hong-Ji/Reuters)

КНДР провела пуски баллистических ракет (Фото:Kim Hong-Ji/Reuters)

Южная Корея выпустила три ракеты класса «воздух-земля» в международные воды Японского моря в ответ на ракетные запуски КНДР.

Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов, пишет Yonhap.

Три ракеты были выпущены с истребителей F-15K и KF-16 ВВС Южной Кореи.

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«Ответ наших военных подтверждает нашу решимость жестко реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи и показывает, что мы способны нанести точный удар по нашему врагу», — добавили военные.

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Накануне КНДР выпустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Это произошло во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи.

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Было выпущено по меньшей мере десять ракет разных типов, в том числе три баллистические ракеты малой дальности".

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Южная Корея КНДР Баллистические ракеты

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