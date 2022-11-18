КНДР выпустила межконтинентальную баллистическую ракету 18 ноября, 05:19 Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)

КНДР выпустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она упала в пределах исключительной экономической зоны Японии, об этом сообщают службы безопасности в Японии и южнокорейский Yonhap.

По словам источника на условиях анонимности, предварительный анализ военных указывает на то, что это межконтинентальная баллистическая ракета.

В четверг министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи предупредил, что Пхеньян предпримет «более ожесточенные» военные действия, если Соединенные Штаты укрепят свои обязательства по «расширенному сдерживанию» в отношении региональных союзников.

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Последние недели КНДР провоцирует рост напряжения в регионе, проводя запуски баллистических ракет. Северная Корея провела рекордные пуски ракет за один день за историю испытаний.

2 ноября Северная Корея запустила как минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности упали в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.

3 ноября был осуществлен новый запуск. Баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.