КНДР выпустила межконтинентальную баллистическую ракету
Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)
КНДР выпустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она упала в пределах исключительной экономической зоны Японии, об этом сообщают службы безопасности в Японии и южнокорейский Yonhap.
По словам источника на условиях анонимности, предварительный анализ военных указывает на то, что это межконтинентальная баллистическая ракета.
В четверг министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи предупредил, что Пхеньян предпримет «более ожесточенные» военные действия, если Соединенные Штаты укрепят свои обязательства по «расширенному сдерживанию» в отношении региональных союзников.
Последние недели КНДР провоцирует рост напряжения в регионе, проводя запуски баллистических ракет. Северная Корея провела рекордные пуски ракет за один день за историю испытаний.
2 ноября Северная Корея запустила как минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности упали в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.
3 ноября был осуществлен новый запуск. Баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.