КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пунгери - СМИ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал ядерное разоружение Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал ядерное разоружение Северной Кореи

Ресурс 38North, который ведет мониторинг ситуации в КНДР, сообщает, что руководство Северной Кореи начало демонтаж самого крупного в стране ядерного полигона Пунгери.

За последний месяц с полигона убрали несколько зданий, которые обеспечивали работу Пунгери, а также разобрали ведущие в тоннели рельсы.

Также сообщается, что пока остаются на месте крупные здания в командном центре полигона. Журналисты связывают это с тем, что руководство КНДР собирается провести церемонию закрытия полигона, на которую пригласят гостей из-за границы.

Напомним, Северная Корея запланировала демонтаж своего ядерного полигона в течение некоторого времени между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий, чтобы выполнить свое обещание прекратить ядерные испытания.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

Напомним, что накануне госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам встречи Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

Ранее также сообщалось, что США помогут КНДР решить экономические проблемы при условии, если северокорейский режим откажется от ядерного оружия.

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