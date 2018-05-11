США помогут Северной Корее деньгами при условии полной денуклеаризации - Помпео

США помогут КНДР решить экономические проблемы при условии, если северокорейский режим откажется от ядерного оружия.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Южной Кореи, передает AP.

По словам Помпео, главной целью недавнего визита в Пхеньян была полная и верифицируемая денуклеаризация Корейского полуострова. Он сообщил, что у него был "хороший" и "содержательный" разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам визита Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

После возвращения Помпео из КНДР президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

По данным СМИ, лидер Северной Кореи согласился встретиться с главой Белого дома во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

27 апреля лидеры Южной и Северной Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.