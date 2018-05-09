КНДР отпустила трех американских заключенных - Трамп

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Майк Помпео и Ким Чен Ын

Майк Помпео и Ким Чен Ын

Накануне переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном КНДР отпустила на волю трех американских граждан.

Вместе с госсекретарем Майком Помпео они летят в США.

Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

"Я рад сообщить вам, что государственный секретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи вместе с тремя замечательными ребятами, которых все здесь ждут. Они, кажется, хорошо себя чувствуют", - написал он.

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Трамп также сообщил, что дата и место его будущей встречи с лидером КНДР уже известны.

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