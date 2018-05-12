В КНДР запланировали демонтаж ядерного полигона на 23-25 мая – СМИ

Северная Корея запланировала демонтаж своего ядерного полигона в течение некоторого времени между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий, чтобы выполнить свое обещание прекратить ядерные испытания. Об этом сообщает Reuters.

Информационное агентство Северной Кореи заявило, что демонтаж ядерного полигона предусматривает разрушение всех его тоннелей, блокирование его входов и удаление всех объектов наблюдения, исследовательских зданий и пунктов безопасности.

Журналистам из других стран, включая Соединенные Штаты и Южную Корею, будет предложено поприсутствовать на этом событии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

Напомним, что накануне госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам встречи Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

Ранее также сообщалось, что США помогут КНДР решить экономические проблемы при условии, если северокорейский режим откажется от ядерного оружия.

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По данным СМИ, лидер Северной Кореи согласился встретиться с главой Белого дома во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

27 апреля лидеры Южной и Северной Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

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После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.