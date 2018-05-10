Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном

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Саммит США-КНДР состоится 12 июня, заявил Дональд Трамп

Саммит США-КНДР состоится 12 июня, заявил Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

"Долгожданная встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся, чтобы она стала особым моментом для всеобщего мира", - заявил он в своем Twitter.

Напомним, что накануне госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам встречи Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

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По данным СМИ, лидер Северной Кореи согласился встретиться с главой Белого дома во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

27 апреля лидеры Южной и Северной Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

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После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

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