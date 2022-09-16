Китай готовится взять под контроль Тайвань силовым методом до 2027 года — ЦРУ 16 сентября, 22:07 Китай и Тайвань (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

Об этом сообщает журналист CNN Ана Кабрера.

Но по словам Дэвида Коэна, у разведуправления США нет пока оснований полагать, что Китай окончательно принял решение о подготовке к силовому захвату острова.

Видео дня

3 сентября США одобрили продажу вооружений Тайваню на 1 млрд долларов. В Пекине заявили об угрозе отношениям между Штатами и Китаем.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров. Это стало первым визитом американского представителя столь высокого уровня на Тайвань с 1997 года.

Ее визит сопровождался резкой критикой Пекина. 28 июля, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, заявив, что США «играют с огнем». После ее визита Китай повел военные учения военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.