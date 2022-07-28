«Кто играет с огнем, тот обожжется». Си Цзиньпин предостерег Байдена от вмешательства в вопрос Тайваня 28 июля, 22:46 Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня, заявив, что лидер Соединенных Штатов «играет с огнем».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

«Китайские государственные СМИ сообщили, что Си сказал Байдену во время их пятого разговора как лидеров, что Соединенные Штаты должны придерживаться „принципа одного Китая“, и подчеркнул, что Китай решительно выступает против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил», — говорится в сообщении.

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В случае, если Соединенные Штаты все же вмешаются в вопрос, страну будут ждать последствия, предупредил лидер Китая.

«Тот, кто играет с огнем, в конце концов обожжется. Мы надеемся, что американская сторона ясно это понимает», — приводят китайские СМИ слова Си Цзиньпина.

В ответ Байден сказал Си Цзиньпину, что политика США по поводу Тайваня не изменилась, и что Соединенные Штаты решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайванском проливе.

«Обратив внимание на важность Тайваня, Си Цзиньпин также подчеркнул, что обеим сторонам необходимо поддерживать связь по вопросам макроэкономической политики, глобальных цепочек поставок и обеспечения глобальной продовольственной и энергетической безопасности», — пишет издание.

28 июля издание The South China Morning Post сообщило, что Тайваню придется столкнуться с проблемой безопасности и политическим влиянием, если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит остров.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Если Пелоси посетит Тайвань, это будет первая поездка представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

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