В Китае отреагировали на продажу американского вооружения Тайваню
Китай и Тайвань (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
США одобрили продажу вооружений Тайваню на 1 млрд долларов. В Китае заявили об угрозе отношениям между США и Китаем.
Об этом сообщает Reuters.
Соединенные Штаты объявили в пятницу о трех контрактах на 1,1 млрд долларов на продажу Тайваню вооружений и предоставление технических услуг.
Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что продажа оружия Тайваню и военные контакты могут привести к еще большему ущербу для отношений США и КНР, а также обострить ситуацию в Тайванском проливе.
Как отмечалось, в пакет помощи входит:
60 ракет AGM — 84L Harpoon Block II — за 355 млн долларов;
100 тактических ракет класса " воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder — за 85,6 млн долларов;
655,4 млн долларов на контракт на разведывательный радар.
Отмечается, что ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители Тайбэя F-16.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.