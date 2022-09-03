В Китае отреагировали на продажу американского вооружения Тайваню 3 сентября, 07:03 Китай и Тайвань (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

США одобрили продажу вооружений Тайваню на 1 млрд долларов. В Китае заявили об угрозе отношениям между США и Китаем.

Об этом сообщает Reuters.



Соединенные Штаты объявили в пятницу о трех контрактах на 1,1 млрд долларов на продажу Тайваню вооружений и предоставление технических услуг.

Видео дня

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что продажа оружия Тайваню и военные контакты могут привести к еще большему ущербу для отношений США и КНР, а также обострить ситуацию в Тайванском проливе.

Как отмечалось, в пакет помощи входит:

60 ракет AGM — 84L Harpoon Block II — за 355 млн долларов;

100 тактических ракет класса " воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder — за 85,6 млн долларов;

655,4 млн долларов на контракт на разведывательный радар.

Отмечается, что ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители Тайбэя F-16.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.