Белый дом хочет продать Тайваню оружие на $1,1 млрд — Politico 30 августа, 06:01 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Администрация президента США Джо Байдена призвать Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Сейчас разработка пакета помощи находится на ранней стадии



Об этом сообщает Politico.

Согласно данным издания, сейчас разработка пакета помощи находится на ранней стадии. Однако уже известно, что в него входит:

60 ракет AGM — 84L Harpoon Block II — за 355 млн долларов;

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100 тактических ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder — за 85,6 млн долларов;

655, 4 млн долларов на контракт на разведывательный радар.

Отмечается, что ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители Тайбэя F-16.

«Законодатели, скорее всего, одобрят продажу, но процесс может затянуться, учитывая каникулы Конгресса», — добавили в Politico.

14 августа делегация американских законодателей прибыла на Тайвань.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров. Это стало первым визитом американского представителя столь высокого уровня на Тайвань с 1997 года.

Ее визит сопровождался резкой критикой Пекина. 28 июля, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, заявив, что США «играют с огнем». После ее визита Китай повел военные учения военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

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