Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня

2 августа, 17:46
Борт SPAR19 в аэропорту Тайбэя (Фото:Скриншот из видео CNN)

Борт SPAR19 в аэропорту Тайбэя (Фото:Скриншот из видео CNN)

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайваня.

О посадке борта SPAR19 в аэропорту Тайбэя сообщает сервис Flightradar.

https://twitter.com/flightradar24/status/1554478621653352448

Прибытие Пелоси в Тайбэй также подтверждает американский телеканал CNN .

Визит Пелосы в Тайвань - первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

Видео дня

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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