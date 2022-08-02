Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня 2 августа, 17:46 Борт SPAR19 в аэропорту Тайбэя (Фото:Скриншот из видео CNN)

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайваня.

О посадке борта SPAR19 в аэропорту Тайбэя сообщает сервис Flightradar.

Прибытие Пелоси в Тайбэй также подтверждает американский телеканал CNN .

Визит Пелосы в Тайвань - первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

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28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

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