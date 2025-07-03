Кир Стармер может уйти с должности в течение нескольких месяцев (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если правительство продолжит «плохо работать». Об этом пишет Sky News , ссылаясь на двух высокопоставленных депутатов Лейбористской партии.

Заместитель политического редактора Sky News Сэм Коутс заявил, что его источники — член правительства и известный политик — «предупредили Стармера».

По словам собеседников телеканала, если лейбористы будут плохо выступать на выборах в мае 2026 года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, это может ознаменовать конец пребывания Стармера на Даунинг-стрит.

«Уровень недовольства и отчаяния в части Лейбористской партии настолько впечатляет, что прямо сейчас, в первую годовщину, я слышу от министров в правительстве, что Стармеру, возможно, придется уйти через несколько месяцев», — заявил Коутс.

Согласно данным опроса YouGov, в Великобритании рейтинг поддержки консервативной партии упал до 16% - это самый низкий показатель с 2001 года, писало Bloomberg. При этом за либеральных демократов готовы проголосовать 17% избирателей, а за лейбористов — 22%.

Наибольшую поддержку сейчас имеет партия Reform UK — 29%. Она одержала победу на недавних местных выборах.