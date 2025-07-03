Стармера могут отправить в отставку в течение нескольких месяцев — Sky News
Кир Стармер может уйти с должности в течение нескольких месяцев (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если правительство продолжит «плохо работать». Об этом пишет Sky News, ссылаясь на двух высокопоставленных депутатов Лейбористской партии.
Заместитель политического редактора Sky News Сэм Коутс заявил, что его источники — член правительства и известный политик — «предупредили Стармера».
По словам собеседников телеканала, если лейбористы будут плохо выступать на выборах в мае 2026 года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, это может ознаменовать конец пребывания Стармера на Даунинг-стрит.
«Уровень недовольства и отчаяния в части Лейбористской партии настолько впечатляет, что прямо сейчас, в первую годовщину, я слышу от министров в правительстве, что Стармеру, возможно, придется уйти через несколько месяцев», — заявил Коутс.
Согласно данным опроса YouGov, в Великобритании рейтинг поддержки консервативной партии упал до 16% - это самый низкий показатель с 2001 года, писало Bloomberg. При этом за либеральных демократов готовы проголосовать 17% избирателей, а за лейбористов — 22%.
Наибольшую поддержку сейчас имеет партия Reform UK — 29%. Она одержала победу на недавних местных выборах.
