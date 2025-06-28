«Подошел и обнял его». Стармер рассказал, как встречал Зеленского после его ссоры с Трампом в Белом доме

Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о том, как встречал президента Украины Владимира Зеленского после его ссоры с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме .

Об этом он сказал в интервью The Times.

По словам Стармера, он сознательно решил подойти и обнять Зеленского, когда тот прибыл на Даунинг-стрит после того, как его публично атаковал президент Трамп в Белом доме.

«Обычно я бы подождал на ступеньках, чтобы поприветствовать его, но я действительно осознавал, что он, покинув Белый дом, был одинок. Поэтому я подошел к нему и обнял его», — рассказал британский премьер.

Он также вспомнил, что провел его к машине после окончания встречи.

Спор между Трампом, Вэнсом и Зеленским в Белом доме 28 февраля — главное

28 февраля во время заявлений для прессы Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома возник спор в прямом эфире. Президент США обвинил украинского президента в том, что Украина «играет с Третьей мировой войной», не давая полноценно ответить.

Вице-президент Джей Ди Вэнс защищал Трампа и сказал, что Зеленский «должен быть благодарен президенту США», который «пытается предотвратить разрушение его страны». Украинский президент говорил, что мирное соглашение должно сопровождаться реальными гарантиями безопасности, и напомнил, что российский диктатор неоднократно нарушал договоренности.

После этого украинская делегация досрочно покинула Белый дом, Украина и США не подписали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский «не является человеком, который хочет мира», тогда как российский диктатор Владимир Путин, по его словам, хочет завершить войну.

Позже в интервью Fox News Зеленский признал, что спор был «не на пользу обеим сторонам». Когда ведущий спросил, считает ли Зеленский, что конфронтация была заранее спланирована, украинский лидер ответил, что не знает этого.