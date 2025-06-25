«Восстановят ядерную роль Королевских ВВС». Британия закупит 12 истребителей F-35A, которые могут нести ядерное оружие

Истребитель F-35A в Терво, Финляндия, сентябрь 2023 года (Фото: NTB/Ole Andreas Vekve via REUTERS)

Великобритания закупит 12 новых истребителей F-35A двойного назначения, которые могут нести как ядерное, так и обычное оружие. Это станет крупнейшим укреплением ядерной позиции Лондона за последнее поколение. Об этом премьер Британии Кир Стармер объявит на саммите НАТО в среду, 25 июня, сообщается на сайте правительства.

Решение позволит сохранить 20 000 рабочих мест и поддержать 100 предприятий в программе F-35. Программа закупки предполагает, что 15% глобальной цепочки поставок самолетов будет базироваться в Великобритании, говорится в сообщении правительства.

Реклама

Новые самолеты будут базироваться на авиабазе RAF Marham. Всего Лондон намерен закупить 138 самолетов F-35 в течение срока действия программы.

В правительстве отметили, что закупка самолетов восстановит ядерную роль Королевских ВВС после того, как Великобритания отказалась от своего ядерного оружия воздушного базирования после окончания Холодной войны.

Лондон будет использовать F-35A в рамках миссии НАТО по созданию ядерных самолетов двойного назначения.

Разработанный американской корпорацией Lockheed Martin F-35A является одной из трех вариаций F-35. Его считают самой технологически простой и дешевая версией F-35 с технологией обычного взлета и посадки (CTOL) в отличие от F-35B, который имеет возможности короткого взлета и вертикальной посадки (STOVL). Боекомплект F-35A составляет 180 снарядов. Истребитель оснащен встроенной четырехствольной 25-мм пушкой GAU-22/A.

Ожидается, что F-35A заменит истребители F-16 в качестве основного носителя тактического ядерного оружия НАТО.