«Все могло быть по-другому». Стармер рассказал детали нападения на его дом, к которому причастны граждане Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал детали нападения на его дом, которое произошло в мае . В частности, полиция Британии сообщала, что к нападению причастны граждане Украины.

Об этом он сказал в интервью The Times, опубликованном в пятницу, 27 июня.

Как рассказал британский премьер, когда произошло нападение, шум услышала сестра его жены и вызвала спасателей. Стармер сказал, что этот инцидент оказал глубокое влияние на его семью.

Реклама

«Она случайно не спала. Она услышала шум и вызвала пожарных. Но все могло быть по-другому», — рассказал чиновник.

В интервью The Observer Стармер сказал, что глубоко сожалеет о своих словах о риске превращения Британии в «остров чужаков».

«Я бы не использовал эти слова, если бы знал, что они являются — или даже будут интерпретированы как — эхо Пауэлла. Я не знал — и мои спичрайтеры тоже не знали. Но эта конкретная фраза — нет, она была неправильной. Я скажу вам честную правду: я глубоко сожалею, что употребил ее», — сказал он.

12 мая в доме премьера Великобритании Кира Стармера произошел пожар.

Дом, который сейчас оценивают в около 2 миллиона фунтов стерлингов, семья Стармеров приобрела в 2004 году за 650 тысяч фунтов стерлингов. Они жили там до июля прошлого года, когда переехали на Даунинг-стрит. Дом находится вблизи жилья министра энергетики Эда Милибенда и актера Бенедикта Камбербэтча.

Ранее правоохранители задержали и предъявили обвинения трем мужчинам:

Роману Лавриновичу, 21 год, гражданину Украины по трем пунктам в поджоге с намерением поставить под угрозу жизнь.

Станиславу Карпюку, 26 лет, гражданину Румынии в сговоре с целью поджога с намерением поставить под угрозу жизнь.

Петру Починку, 34 года, гражданину Украины в заговоре с целью поджога с намерением поставить под угрозу жизнь.

2 июня полиция Лондона задержала уже четвертого подозреваемого, который может быть причастен к серии поджогов имущества Кира Стармера.