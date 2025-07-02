Она передумала. Спустя девять лет после референдума за выход из ЕС Великобритания начала сближение с Европой, и вот почему
ПРИШЛО ВРЕМЯ: После громкого выхода из Евросоюза Лондон решил перезагрузить свои отношения с Брюсселем (Фото: REUTERS/Carlos Jasso)
Во время референдума в 2016-м 48% британцев были против выхода из ЕС и 52% выбирали независимость. Теперь за более тесные отношения с Европой выступают 66% граждан и только 14% против этого. Для такого изменения взглядов есть серьезные основания.
Автор: Екатерина Шумило
Почти в полночь 31 января 2020 года по всей Великобритании били куранты: трансляцией боя лондонского Биг-Бена страна отмечала новую веху в своей истории — выход из ЕС, то есть брекзит. Толпы людей заполняли пабы в городах и поселках: одетые в костюмы с символикой страны британцы пели и размахивали флагами. Впрочем, праздновали не все.