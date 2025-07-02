Она передумала. Спустя девять лет после референдума за выход из ЕС Великобритания начала сближение с Европой, и вот почему

2 июля, 22:18
NV Премиум
Поделиться:
ПРИШЛО ВРЕМЯ: После громкого выхода из Евросоюза Лондон решил перезагрузить свои отношения с Брюсселем (Фото: REUTERS/Carlos Jasso)

ПРИШЛО ВРЕМЯ: После громкого выхода из Евросоюза Лондон решил перезагрузить свои отношения с Брюсселем (Фото: REUTERS/Carlos Jasso)

x1
0:00
-
16:45

Во время референдума в 2016-м 48% британцев были против выхода из ЕС и 52% выбирали независимость. Теперь за более тесные отношения с Европой выступают 66% граждан и только 14% против этого. Для такого изменения взглядов есть серьезные основания.

Автор: Екатерина Шумило

Почти в полночь 31 января 2020 года по всей Великобритании били куранты: трансляцией боя лондонского Биг-Бена страна отмечала новую веху в своей истории — выход из ЕС, то есть брекзит. Толпы людей заполняли пабы в городах и поселках: одетые в костюмы с символикой страны британцы пели и размахивали флагами. Впрочем, праздновали не все.

Реклама

Теги:   Ежемесячный журнал NV №4 за 2025 год Великобритания Brexit Евросоюз Европейский союз Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Соцопрос ВВП Экономика Торговля Торговый баланс Госдолг Мигранты Английский парламент Брюссель Лондон Иммигранты Граница Кир Стармер США Дональд Трамп Война России против Украины Украина ОПК ВПК Производство Военная помощь Помощь Запада Военная техника Вооружение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies