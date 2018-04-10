Ким Чен Ын впервые заговорил о "диалоге" с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обсудил с руководством Трудовой партии Кореи будущий диалог с США.

Об этом пишет DW со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что Ким Чен Ын впервые употребил слово "диалог" в контексте отношений с США.

Правящая партия также обсудила отношения с Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын готов обсудить с руководством США сокращение ядерного потенциала КНДР.

Встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в Пхеньяне либо в столице Монголии Улан-Баторе.

Трамп рассчитывает, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в мае или в начале июня.