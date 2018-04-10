Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном может состояться в мае-июне

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в мае или в начале июня.

Об этом Трамп заявил после того, как американские официальные лица сообщили, что получили подтверждение готовности Ким Чен Ына обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщает Голос Америки.

Это первый ощутимый признак того, что Ким Чен Ын по-прежнему настроен на встречу с Трампом с тех пор, как Пхеньян выступил с таким предложением в прошлом месяце.

Детали переговоров пока неясны, в частности – повестка дня и место проведения встречи.

В свою очередь представители властей США отметили, что между Вашингтоном и Пхеньяном поддерживаются конфиденциальные контакты.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын готов обсудить с руководством США сокращение ядерного потенциала КНДР.

Встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в Пхеньяне либо в столице Монголии Улан-Баторе.