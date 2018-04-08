КНДР готова обсудить сокращение ядерного потенциала - СМИ

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что Ким Чен Ын готов обсудить с руководством США сокращение ядерного потенциала КНДР.

Издание отмечает, что информация была получена от источника в Белом доме.

"США подтвердили, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова", - сообщил источник в администрации президента США.

Ранее сообщалось, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в Пхеньяне либо в столице Монголии Улан-Баторе.

5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны, и он получит гарантии безопасности.

Президент Трамп согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.