CNN назвал возможное место встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Американский телеканал CNN сообщает, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в Пхеньяне либо в столице Монголии Улан-Баторе.
Отмечается что подготовкой встречи в режиме секретности занимаются разведывательные службы обеих стран
Также журналисты пишут, что перед встречей Трампа и Ким Чен Ына директор ЦРУ Майк Помпео провдет переговоры с главой Генерального разведывательного бюро Северной Кореи.
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"Когда место встречи будет определено, будет назначена дата и повестка встречи будет обсуждаться более предметно", - сообщил CNN источник в Белом доме.
5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.
По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны, и он получит гарантии безопасности.
Президент Трамп согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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