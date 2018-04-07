CNN назвал возможное место встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Американский телеканал CNN сообщает, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в Пхеньяне либо в столице Монголии Улан-Баторе.

 

Отмечается что подготовкой встречи в режиме секретности занимаются разведывательные службы обеих стран

Также журналисты пишут, что перед встречей Трампа и Ким Чен Ына директор ЦРУ Майк Помпео провдет переговоры с главой Генерального разведывательного бюро Северной Кореи.

"Когда место встречи будет определено, будет назначена дата и повестка встречи​ будет обсуждаться более предметно", - сообщил CNN источник в Белом доме.

5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны, и он получит гарантии безопасности.

Президент Трамп согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове